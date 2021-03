Germania, verso un altro mese di lockdown: dopo le riaperture, 2.300 scuole chiuse in 7 giorni. “Covid si diffonde tra gli under 15” (Di giovedì 18 marzo 2021) La Germania rischia di tornare al lockdown duro, neanche un mese dopo aver cominciato ad allentare alcune restrizioni. Il simbolo del fallimento della strategia tedesca sono le 2.300 scuole per via dei contagi solo la settimana scorsa. La cifra, comunque parziale, registrata su 23mila istituti è stata divulgata oggi dalla Conferenza dei ministri dell’Istruzione. E si collega al campanello d’allarme lanciato dal Robert Koch Institut: il Covid si sta diffondendo in modo particolarmente veloce sotto i 15 anni, Nel suo ultimo rapporto, il Rki scrive che asili nido, scuole e posti di lavoro sono corresponsabili della ripresa dei contagi. Un aumento che sta appunto riportando la Germania verso una stretta generale: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Larischia di tornare alduro, neanche unaver cominciato ad allentare alcune restrizioni. Il simbolo del fallimento della strategia tedesca sono le 2.300per via dei contagi solo la settimana scorsa. La cifra, comunque parziale, registrata su 23mila istituti è stata divulgata oggi dalla Conferenza dei ministri dell’Istruzione. E si collega al campanello d’allarme lanciato dal Robert Koch Institut: ilsi stando in modo particolarmente veloce sotto i 15 anni, Nel suo ultimo rapporto, il Rki scrive che asili nido,e posti di lavoro sono corresponsabili della ripresa dei contagi. Un aumento che sta appunto riportando launa stretta generale: ...

