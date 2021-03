Fratoianni: 'Serve un Cts autorevole non di persone lottizzate dal Salvini di turno' (Di giovedì 18 marzo 2021) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha commentato le nomine all'interno del nuovo Cts. ''Se è vero quello che scrivono i giornali oggi, e non ho ragioni per dubitarne, su ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, ha commentato le nomine all'interno del nuovo Cts. ''Se è vero quello che scrivono i giornali oggi, e non ho ragioni per dubitarne, su ...

Advertising

UtherPe1 : RT @beppebottero: @NFratoianni On. #Fratoianni ha ragione nel dire 'serve restituire fiducia ai cittadini del nostro Paese nella campagna v… - beppebottero : @NFratoianni On. #Fratoianni ha ragione nel dire 'serve restituire fiducia ai cittadini del nostro Paese nella camp… - Activnews24 : Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, augurando buon lavoro al neo segretario del PD, Enrico Letta… - sofertweets : @patty65g @EnricoLetta Una cosa è certa: Fratoianni da solo non può, gli serve necessariamente il sostegno di PD, L… - aniello7779 : RT @ElioLannutti: Renzi e l'Arabia, interrogazione di Fratoianni (Si): 'Inopportuno che riceva soldi da Paese estero. Serve norma sul confl… -