Francia, Theo ancora out. E Deschamps: «Sottovalutate Digne…» – VIDEO

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa della mancata convocazione di Theo Hernandez

Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa delle convocazioni fatte e della scelta di non chiamare Theo Hernandez. «In quel ruolo c'è tanta concorrenza. Nessun giocatore sarà favorito solo per il fatto di giocare in una squadra dalla grande attenzione mediatica. Non sarebbe giusto penalizzare Lucas Digne che sta facendo grandi cose con il suo club».

