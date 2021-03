Fabrizio Corona non mangia e non beve: sciopero della fame e della sete da 8 giorni nel reparto di Psichiatria. «E’ dimagrito» (Di giovedì 18 marzo 2021) Fabrizio Corona non mangia e non beve da otto giorni. L’ex re dei paparazzi prosegue lo sciopero della fame e della sete, all’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato nel reparto di Psichiatria. Piantonato e sorvegliato 24 ore su 24, per paura di gesti estremi, nei giorni scorsi sarebbe stato anche protagonista di una serie di atti di autolesionismo subito dopo aver subito che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato gli arresti domiciliari. E deve tornare in carcere. Fabrizio Corona: COME STA Mercoledì mattina Fabrizio Corona ha ricevuto la visita ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 marzo 2021)none nonda otto. L’ex re dei paparazzi prosegue lo, all’ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato neldi. Piantonato e sorvegliato 24 ore su 24, per paura di gesti estremi, neiscorsi sarebbe stato anche protagonista di una serie di atti di autolesionismo subito dopo aver subito che il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato gli arresti domiciliari. E deve tornare in carcere.: COME STA Mercoledì mattinaha ricevuto la visita ...

