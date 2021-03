Emilia-Romagna, con le scuole chiuse educatori e operatori sociali lavorano in strada (Di giovedì 18 marzo 2021) BOLOGNA – Ora che le scuole sono chiuse, educatori e operatori sociali lavorano “per le strade” per intercettare i ragazzi, “anche là dove vi sono aggregazioni informali”. A spiegarlo è la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, che questa mattina in commissione ha fatto il punto sulle iniziative messe in campo per sostenere i più giovani alle prese con gli effetti della pandemia, soprattutto a seguito di chiusure e restrizioni. “Si continua senza sosta a investire nella protezione sociale– spiega Schlein- e ora che le scuole sono chiuse si opera anche e soprattutto per le strade, con educatori e operatori che, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, si sono trasferiti per le strade per andare a contattare il mondo giovanile anche là dove vi sono aggregazioni informali“. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) BOLOGNA – Ora che le scuole sono chiuse, educatori e operatori sociali lavorano “per le strade” per intercettare i ragazzi, “anche là dove vi sono aggregazioni informali”. A spiegarlo è la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, che questa mattina in commissione ha fatto il punto sulle iniziative messe in campo per sostenere i più giovani alle prese con gli effetti della pandemia, soprattutto a seguito di chiusure e restrizioni. “Si continua senza sosta a investire nella protezione sociale– spiega Schlein- e ora che le scuole sono chiuse si opera anche e soprattutto per le strade, con educatori e operatori che, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, si sono trasferiti per le strade per andare a contattare il mondo giovanile anche là dove vi sono aggregazioni informali“.

