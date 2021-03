De Zerbi e quegli ‘sgambetti’ al Benevento | chi fa da sé…

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Pensare solo a se stessi o dare uno sguardo anche agli altri sperando che inciampino? Il vecchio dilemma anche ieri ha catturato l’attenzione dei giallorossi, visto che nel pomeriggio il Torino ospitava il Sassuolo in un recupero molto importante nell’economia dei giochi salvezza. Il raggiungimento della fatidica ‘quota 40’ renderebbe di certo la vita più tranquilla alla squadra di Inzaghi, che però sta affrontando un periodo di grande flessione a differenza di tante sue avversarie. Da qui la speranza insita anche nel tifoso più moderato che le pretendenti alla salvezza perdano colpi per facilitare il compito di una ripresa finora apparsa lontana. In particolare, ieri pomeriggio, ci si aspettava un ‘aiutino’ dal Sassuolo di Roberto De, che nell’unico confronto stagionale contro la sua ex squadra è riuscito a ...