Dall’Inghilterra | il Borussia Dortmund punta Origi per l’attacco

(Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo le ultime voci di mercato, riportate da Football Insider, ilstarebbe guardando in casa Liverpool per rinforzare il proprio attacco. I gialloneri infatti avrebbero messo nel mirino Divock, attaccante belga classe ’95, che non sembra essere una prima scelta per mister Klopp. In questa stagione ha realizzato finora un gol e due assist in appena 536 minuti giocati e ilsarebbe pronto quindi a portarlo in Bundesliga con un investimento di circa 15 milioni di euro già durante la prossima estate. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.