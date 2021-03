Covid | Zampa | “Indimenticabili immagini bare a Bergamo | su Astrazeneca errori macroscopici”

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Si celebra oggi in tutta Italia la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, istituita per ricordare le persone decedute a causa del Covid-19. Il 18 marzo è proprio la data in cui, un anno fa, sfilavano per le strade di Bergamo i carri dell’esercito con a bordo le bare delle persone morte che non avevano trovato posto nel cimitero cittadino. La Dire ne ha parlato con Sandra Zampa, esponente del Partito democratico (Pd), già sottosegretaria di Stato alla Salute nell’esecutivo Conte.