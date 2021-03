Covid, raro contagiarsi due volte, over 65 più a rischio. Lo studio (Di giovedì 18 marzo 2021) Le reinfezioni da Covid-19 sono relativamente rare ma sono più frequenti nelle persone sopra i 65 anni. Lo ha reso noto uno studio del Dipartimento malattie infettive danese pubblicato dalla rivista scientifica Lancet. Covid, ci si può riammalare? Lo studio Il maxi studio, il primo su larga scala, è stato condotto in Danimarca valutando i tassi di reinfezione del 2020 nel Paese. I risultati, pubblicati su The Lancet, confermano che le reinfezioni con il coronavirus Sars-CoV-2 sono rare, ma – aggiungono gli autori – più comuni fra gli anziani. Emerge infatti che gli over 65 sono più a rischio di contagiarsi nuovamente. In questa fascia d’età la protezione da infezioni ripetute è al 47%, contro l’80% registrato fra i più giovani, gli under 65. Effetto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Le reinfezioni da-19 sono relativamente rare ma sono più frequenti nelle persone sopra i 65 anni. Lo ha reso noto unodel Dipartimento malattie infettive danese pubblicato dalla rivista scientifica Lancet., ci si può riammalare? LoIl maxi, il primo su larga scala, è stato condotto in Danimarca valutando i tassi di reinfezione del 2020 nel Paese. I risultati, pubblicati su The Lancet, confermano che le reinfezioni con il coronavirus Sars-CoV-2 sono rare, ma – aggiungono gli autori – più comuni fra gli anziani. Emerge infatti che gli65 sono più adinuovamente. In questa fascia d’età la protezione da infezioni ripetute è al 47%, contro l’80% registrato fra i più giovani, gli under 65. Effetto ...

