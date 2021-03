Covid: in Sardegna la prima pensilina bus anti - assembramenti (Di giovedì 18 marzo 2021) pensilina per il bus intelligente ad Arzana, in Ogliastra: fa rispettare le distanze per il Covid, può ricaricare il cellulare. E racconta il territorio con opere d'arte. Si chiama Lolla e sará ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 marzo 2021)per il bus intelligente ad Arzana, in Ogliastra: fa rispettare le distanze per il, può ricaricare il cellulare. E racconta il territorio con opere d'arte. Si chiama Lolla e sará ...

repubblica : ?? Covid, il governatore della Sardegna firma l'ordinanza che vieta l'ingresso sull'Isola ai non residenti. Deroghe… - antonellaelisa7 : Il fatto che la #Sardegna non ci “voglia”, non fa una piega dal punto di vista della prevenzione e precauzione anti… - Pasquino70 : RT @SardegnaG: #Falle nei test all’ingresso, da #Olbia ad Onanì passano i positivi #Covid #SecondeCase - confalonieriss : RT @biddiolina: #Ultimora In Sardegna #passaportovacinale differente. #Covid_19 #vaccino - 27crazyfrog : RT @andiamoviaora: PAGLIACCI! ??GIUSTO per farvi capire che il Covid non c'entra, a Sant'Antioco OBBLIGO di QUARANTENA ANCHE CON TAMPONE N… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sardegna Covid, rosso scuro per 5 regioni italiane ... la fascia di massimo rischio per Covid evidenziata nella mappa epidemiologica d'Europa aggiornata ... Emilia - Romagna, Marche e Campania , secondo la cartina diffusa via social, tranne la Sardegna che ...

Covid, riunione straordinaria dell'Ema su AstraZeneca: posticipata la conferenza finale Nella Giornata Nazionale italiana dedicata alle vittime del Covid - 19 , i nostri pensieri vanno a ... 18 mar 14:56 Sardegna, Solinas: "Più controlli, da oggi isola blindata" 'Da oggi fino al 6 aprile ...

Covid: report Gimbe, casi in leggero aumento in Sardegna Agenzia ANSA Covid, i colori delle regioni da lunedì 22 marzo: rischio zona rossa per Toscana, Valle d'Aosta e Liguria Covid , il report dell'Istituto superiore di sanità per la settimana dall'8 al 14 marzo sarà decisivo per la definizione dei ...

pasta artigianale ozieri La scommessa di una mamma di Ozieri: “In piena pandemia apro la mia attività” In Sardegna un ulivo in ricordo delle vittime del coronavirus Prime dosi nel nuovo centro vaccinale di Sassari, ...

