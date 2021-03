Chi è Andrea Cerioli: Biografia, Età, Fidanzata, Isola e Uomini e Donne (Di venerdì 19 marzo 2021) Andrea Cerioli è un ragazzo di 31 anni originario di Bologna, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne (per ben due volte), Grande Fratello 13 e come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. La Fidanzata di Andrea Cerioli è Arianna Cirrincione, scelta dal ragazzo sul trono di Uomini e Donne. Chi è Andrea Cerioli? Nome: Andrea Cerioli Data di nascita: 22 maggio 1989 Età: 31 anni Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna) Segno Zodiacale: Gemelli Professione: Modello e allenatore di tennis Altezza: 1,83 m Peso: 74 kg Tatuaggi: Andrea ha molti tatuaggi: un simbolo giapponese sul braccio e un tribale ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 marzo 2021)è un ragazzo di 31 anni originario di Bologna, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a(per ben due volte), Grande Fratello 13 e come concorrente dell’dei Famosi 2021. Ladiè Arianna Cirrincione, scelta dal ragazzo sul trono di. Chi è? Nome:Data di nascita: 22 maggio 1989 Età: 31 anni Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna) Segno Zodiacale: Gemelli Professione: Modello e allenatore di tennis Altezza: 1,83 m Peso: 74 kg Tatuaggi:ha molti tatuaggi: un simbolo giapponese sul braccio e un tribale ...

