Billie Eilish cambia look e si tinge di biondo (VIDEO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Il nuovo look di Billie Eilish La cantante americana Billie Eilish pare abbia voluto cambiare il suo look ancora una volta tingendosi i capelli di biondo. Questa non sarebbe la prima volta per la popstar. Infatti, dal 2017 ad oggi ha cambiato diversi stili passando dal grigio al celeste, fino ad arrivare al verde.

elaboraviponti : Ieri sera ero su facetime con Billie Eilish/@milasandre_ - Novella_2000 : Billie Eilish rivoluziona completamente il suo look e diventa bionda (VIDEO) - indifferentee : RT @giovix03_: Chi è che sta bene con tutte le tinte possibili? E perché proprio Billie Eilish - pakycaast : Ma vogliamo parlare di quant’è bella Billie Eilish bionda? - AmoFabby : RT @perchetendenza: 'Billie': Per i commenti sul nuovo look di Billie Eilish -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish con taglio shag biondo platino conquista i social Un cambiamento decisamente radicale quello di Billie Eilish che, fresca di premio, ha abbandonato (forse per sempre?) le sue radici verde smeraldo per una testa platino, ma soprattutto per uno degli ...

La nuova era di Billie Eilish biondo platino è ufficialmente arrivata Alla fine dell'anno scorso, Billie Eilish aveva detto ai suoi fan che avrebbe cambiato colore di capelli quando sarebbe stata pronta per pubblicare un nuovo album , perché sarebbe arrivata una nuova era . La 19enne ha appena ...

Billie Eilish con taglio shag biondo platino conquista i social Vanity Fair Italia Billie Eilish bionda, la cantante svela la trasformazione: i capelli bicolor erano una parrucca Billie Eilish aveva fatto dei capelli bicolor il suo tratto distintivo: radice verde su base nera. Così era apparsa solo pochi giorni fa anche alla cerimonia dei Grammy, dove è stata protagonista indi ...

Billie Eilish cambia look e si tinge di biondo (VIDEO) La cantante americana Billie Eilish pare abbia deciso di cambiare look e di tingersi i capelli di biondo. Ecco il video in questione.

