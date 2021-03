“Auguri, amore mio!”. Meravigliosa, ma nessuno la riconosce. Eppure oggi è uno dei volti tv più amati in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Cecilia Rodriguez compie oggi 31 anni. Un giorno speciale per Chechu, che, come la sorella Belen, è uno dei personaggi più amati e seguiti del momento. Soprattutto sui social, dove il suo profilo conta ben 4,3 milioni di followers. Nel giorno del suo compleanno, siamo certi che per la bellissima argentina arriveranno tante dediche social, a partire da quella della sua dolce metà, Ignazio Moser. Ma ad aprire la danze, allo scoccare della mezzanotte, è stata mamma Veronica Cozzani. E proprio sul canale della donna, la mamma della Rodriguez ha postato uno scatto dolcissimo, che ritrae Cecilia da bambina. “Buona, dolce ma anche un po’ pazzerella”, avete visto il tenero scatto? In occasione del compleanno di Cecilia Rodriguez, mamma Veronica Cozzani ha condiviso un post dolcissimo sul suo canale Instagram.



