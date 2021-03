ATP Acapulco 2021 | Lorenzo Musetti | “E’ stata una lotta su ogni punto e alla fine è scesa anche qualche lacrima”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Continua il fantastico cammino dinel torneo di. Il tennista toscano ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un ATP 500, superando in tre set in rimonta l’americano Frances Tiafoe. Il 19enne di Carrara ha commentato così la sfida con lo statunitense: “E ‘una partita davvero, davvero difficile.è stato unae quando ho finito la partita ho versato.” Una gioia veramente incontenibile per, che è corso quasi subito ad abbracciare il suo allenatore Simone Tartarini: “Ovviamente volevo condividere la vittoria e tutte le sensazioni incredibili che ho in questo ...

DiabloRoma : RT @FiorinoLuca: ?? Jannik Sinner ???? (2001) QF Dubai ?? Lorenzo Musetti ???? (2002) QF Acapulco I due giocatori più giovani ad approdare ai… - apicella57 : RT @FiorinoLuca: ?? Jannik Sinner ???? (2001) QF Dubai ?? Lorenzo Musetti ???? (2002) QF Acapulco I due giocatori più giovani ad approdare ai… - FiorinoLuca : ?? Jannik Sinner ???? (2001) QF Dubai ?? Lorenzo Musetti ???? (2002) QF Acapulco I due giocatori più giovani ad appro…

"Does it again", lo fa di nuovo Lorenzo Musetti. Così ha twittatoper celebrare il successo del Next Gen azzurro sul cemento di, in Messico. Musetti ha vinto la sua quinta partita di fila centrando i quarti di finale nell''Abierto Mexicano Telcel',...Musetti non si ferma più! Rimonta Tiafoe e vola ai quarti UN ORA FA Il secondo parziale si decide anch'esso nella sua parte centrale, in buona misura per effetto di due game fiume, il ...Continua il fantastico cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Acapulco. Il tennista toscano ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un ATP 500, superando in tre set in rimo ...Sarà Grigor Dimitrov l'avversario di uno straordinario Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo ATP di Acapulco (Messico, cemento). Della splendida vittoria del toscano ne abbiamo parlato qui, ...