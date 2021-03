Astrazeneca | l' authority della Gran Bretagna | ' Nessuna prova relazione tra vaccino e casi di trombosi'

(Di giovedì 18 marzo 2021) L' 'difende' il. 'Non c'èche lesiano state causate dal' si legge nel pubblicato dall 'agenzia britannica del farmaco (Mhra). La rara forma di coaguli del ...

L'inglese consiglia inoltre ha a coloro che hanno avuto malditesta per più di 4 giorni ... E la rassicurazione vale per 'entrambi i vaccini' in uso al momento nel Paese, ossiae ...18 mar 15:26 Vaccini, l'Gb: nessuna prova controL'Agenzia britannica del farmaco esclude formalmente che vi sia alcuna prova di un legame tra l'uso del vaccino anti - Covid di ...La conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco sull'esame del vaccino di AstraZeneca à stata posticipata alle ... la conferenza stampa a Downing Street a cui la numero uno dell'Authority, June ...L'Inghilterra "difende" il vaccino Astrazeneca. «Non c'è nessuna prova che le trombosi siano state causate dal vaccino Astrazeneca» si ...