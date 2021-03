Astrazeneca, Fabrizio Pregliasco ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Farei vaccinare un mio famigliare domani? Assolutamente sì” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Se Farei fare domani il vaccino Astrazeneca a un mio famigliare? Assolutamente sì“. Così il virologo Fabrizio Pregliasco ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove, a proposito della sicurezza del vaccino britannico-svedese sospeso in Italia e altri paesi europei il 15 marzo per alcuni casi sospetti di morte a seguito della somministrazione. Il professore era stato uno dei primi medici a farsi riprendere mentre veniva vaccinato a fine dicembre, anche per incoraggiare la popolazione a farlo non appena fosse stato possibile. “Aiuterebbe se lo facessero anche Draghi e Speranza? Non è facile, credo che non convinca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Sefareil vaccinoa un miosì“. Così il virologoospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su, a proposito della sicurezza del vaccino britannico-svedese sospeso in Italia e altri paesi europei il 15 marzo per alcuni casi sospetti di morte a seguito della somministrazione. Il professore era stato uno dei primi medici a farsi riprendere mentre veniva vaccinato a fine dicembre, anche per incoraggiare la popolazione a farlo non appena fosse stato possibile. “Aiuterebbe se lo facessero anche Draghi e Speranza? Non è facile, credo che non convinca ...

