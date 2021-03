Abusi nella diocesi di Colonia | quasi quattrocento le vittime

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nel rapporto pubblicato oggi e presentato dall'avvocato Bjorn Gercke si legge che circa il 55 per cento degliriguardava bambini di età inferiore ai 14 anni

Stefan Hesse, che era stato vicario generale alla diocesi di Colonia, avrebbe 'violato i suoi doveri'elaborazione del rapporto suglisessuali nell'arcivescovado di Colonia. Stando ai ...... che, anche grazie alla precisioneconduzione di accertamenti informatici, ha consentito di ...delle vere e proprie partnership fondamentali per un'efficace azione di contrasto agliin danno ...Un’indagine che fa rabbrividire e che ha portato all’arresto di tre persone in varie Regioni con l'accusa di aver partecipato a uno scambio sui social di immagini e video di minori abusati o vittime .Per scovarli, gli esperti della postale hanno dovuto scandagliare la rete, infiltrarsi nelle chat, individuare i frequentatori ... gruppi continuavano a conservare foto e video dei minori abusati su ...