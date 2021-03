Violenza donne | ‘Signal for help’ utile o pericoloso?

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Da qualche ora gira un video in cui si mostra un segnale attraverso l’utilizzo della mano, per chiedere aiuto se ci si trova in una situazione di violenza. Il video riprende una campagna avviata durante il lockdown del 2020 in Canada per aiutare le donne che in quel periodo si trovavano recluse in casa con i maltrattanti. Ben vengano iniziative di sensibilizzazione che possano contribuire all’emersione del problema, abbiamo bisogno di tutti i mezzi possibili. Rimane comunque il tema che oltre la situazione di emergenza contingente spesso le donne non sanno come proseguire il percorso e non trovano una presa in carico specializzata“. La vicepresidente di fondazione Pangea Onlus, Simona Lanzoni, commenta così all’agenzia di stampa Dire il ‘Signal for help’, il segnale ideato da due organizzazioni canadesi per le donne vittime di abusi domestici lanciato durante il lockdown nella prima fase della pandemia e divenuto virale in queste ore grazie al video diffuso in un tam tam social internazionale. “Oltre a un segnale di richiesta di aiuto- continua Lanzoni- dovrebbero esserci risposte concrete, specializzate, da parte di tutti gli attori in causa come le forze di polizia, la procura, la magistratura, i servizi sociali, le avvocate e gli avvocati specializzati sulla violenza e, naturalmente, i centri antiviolenza e le case rifugio, perché oggi in Italia il ‘Codice Rosso’ troppo spesso non risolve la situazione di violenza. Va decisamente rivisto. A ogni iniziativa di questo tipo dovrebbero seguire risposte operative da parte di chi lavora specificatamente sul tema della violenza e che, per questo, sia in grado di affrontare tutte quelle dinamiche complesse che si verificano nel percorso a ostacoli di fuoriuscita. Altrimenti ogni iniziativa rischia di rimanere fine a se stessa”