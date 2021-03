Vaccino AstraZeneca, in Inghilterra nessun panico: il modello di Londra (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vaccino AstraZeneca, in Inghilterra e in tutto il Regno i dati sono in miglioramento: in circa due mesi, meno 50 mila nuovi contagi al giorno Margaret Keenan, prima persona vaccinata in Inghilterra (Getty Images)L’Europa è nel panico a causa del Vaccino AstraZenica che avrebbe provocato la morte di alcune persone. Condizionale d’obbligo visto che al momento non è emersa alcuna correlazione tra il siero e i decessi, anzi: finora, in caso esame autoptico sostenuto, è stato evidenziato il contrario. La Gran Bretagna anche su questo aspetto è sempre più lontana dall’Europa continentale e non solo per questioni geografiche e politiche-economiche con la Brexit. Se Italia e altri Stati annaspano e il numero di vaccinati è ancora basso rispetto alle previsioni, la Gran ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021), ine in tutto il Regno i dati sono in miglioramento: in circa due mesi, meno 50 mila nuovi contagi al giorno Margaret Keenan, prima persona vaccinata in(Getty Images)L’Europa è nela causa delAstraZenica che avrebbe provocato la morte di alcune persone. Condizionale d’obbligo visto che al momento non è emersa alcuna correlazione tra il siero e i decessi, anzi: finora, in caso esame autoptico sostenuto, è stato evidenziato il contrario. La Gran Bretagna anche su questo aspetto è sempre più lontana dall’Europa continentale e non solo per questioni geografiche e politiche-economiche con la Brexit. Se Italia e altri Stati annaspano e il numero di vaccinati è ancora basso rispetto alle previsioni, la Gran ...

Advertising

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - Manuel_Storm : RT @borghi_claudio: La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna per l'… - borrillo62 : RT @andrea_bignami: Professore morto a Biella dopo AstraZeneca, l'autopsia: un problema cardiaco improvviso -