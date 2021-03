UOMINI E DONNE oggi, 17 marzo: Samantha e Gero, inizio di conoscenza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Prima di raccontarvi ciò che è successo oggi, vi anticipiamo che domani pomeriggio UOMINI e DONNE non andrà in onda, perché sarà la giornata nazionale per le vittime del Covid-19; quindi ritornerà venerdì 19 marzo alle 14.45 su Canale 5. Quello che è andato in onda oggi (17 marzo) è una registrazione effettuata il 3 marzo, iniziata con la sfilata che abbiamo visto ieri pomeriggio. Dopo tutte le esibizioni, a vincere è stata Sabina. Per quanto riguarda le dinamiche della trasmissione, si parte da Gemma, facendoci vedere uno sfogo nel quale lei si è scagliata contro Tina e Gianni, colpevoli di concentrarsi molto sul passato delle sue conoscenze. La Galgani si accomoda a centro studio perché vuole parlare con il suo corteggiatore Cataldo: si sono visti la sera precedente ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 17 marzo 2021) Prima di raccontarvi ciò che è successo, vi anticipiamo che domani pomeriggionon andrà in onda, perché sarà la giornata nazionale per le vittime del Covid-19; quindi ritornerà venerdì 19alle 14.45 su Canale 5. Quello che è andato in onda(17) è una registrazione effettuata il 3, iniziata con la sfilata che abbiamo visto ieri pomeriggio. Dopo tutte le esibizioni, a vincere è stata Sabina. Per quanto riguarda le dinamiche della trasmissione, si parte da Gemma, facendoci vedere uno sfogo nel quale lei si è scagliata contro Tina e Gianni, colpevoli di concentrarsi molto sul passato delle sue conoscenze. La Galgani si accomoda a centro studio perché vuole parlare con il suo corteggiatore Cataldo: si sono visti la sera precedente ...

