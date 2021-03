Uber riconosce un salario minimo ai suoi autisti nel Regno Unito (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Foto: Al Seib/Los Angeles Times/Getty Images)Saranno designati come lavoratori parasubordinati, ma non godranno di tutti i benefit delle persone assunte, i 70mila autisti britannici che forniscono il proprio servizio tramite l’app Uber, che nel Regno Unito vale il 6,4% delle corse su prenotazione, secondo i dati dello scorso trimestre. A loro verrà riconosciuto un salario minimo su base oraria, ferie pagate e il pagamento dei contributi previdenziali. È il risultato delle consultazioni che l’azienda afferma di aver sostenuto con migliaia di lavoratori, dopo la sentenza della Corte Suprema che un mese fa aveva imposto alla compagnia californiana di considerare i proprio autisti come lavoratori parasubordinati, in una sentenza di terzo grado. Tale adeguamento, che ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Foto: Al Seib/Los Angeles Times/Getty Images)Saranno designati come lavoratori parasubordinati, ma non godranno di tutti i benefit delle persone assunte, i 70milabritannici che forniscono il proprio servizio tramite l’app, che nelvale il 6,4% delle corse su prenotazione, secondo i dati dello scorso trimestre. A loro verrà riconosciuto unsu base oraria, ferie pagate e il pagamento dei contributi previdenziali. È il risultato delle consultazioni che l’azienda afferma di aver sostenuto con migliaia di lavoratori, dopo la sentenza della Corte Suprema che un mese fa aveva imposto alla compagnia californiana di considerare i propriocome lavoratori parasubordinati, in una sentenza di terzo grado. Tale adeguamento, che ...

