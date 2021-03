Treviso, 14enne muore per un malore improvviso in casa: “Stava benissimo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Treviso, 14enne muore per un malore improvviso in casa. La ragazzina di 14 anni è morta improvvisamente tra le braccia dei genitori. A lanciare l’allarme al 118 poco dopo la mezzanotte di lunedì è stata la sorella minore della giovane che per prima è accorsa verso Marwa dopo la richiesta di aiuto. Le due avevano trascorso la giornata insieme in maniera molto tranquilla e nulla lasciava presagire il dramma. Un urlo improvviso che ha richiamato subito l’attenzione dei genitori e della sorellina minore che sono accorsi in camera sua per aiutarla ma ogni sforzo si è rivelato vano e Marwa El Ankoud, ragazzina di 14 anni, è morta così improvvisamente tra le braccia dei genitori che non hanno potuto fare nulla per salvarla e che ora non si danno pace. La tragedia che si è ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021)per unin. La ragazzina di 14 anni è morta improvvisamente tra le braccia dei genitori. A lanciare l’allarme al 118 poco dopo la mezzanotte di lunedì è stata la sorella minore della giovane che per prima è accorsa verso Marwa dopo la richiesta di aiuto. Le due avevano trascorso la giornata insieme in maniera molto tranquilla e nulla lasciava presagire il dramma. Un urloche ha richiamato subito l’attenzione dei genitori e della sorellina minore che sono accorsi in camera sua per aiutarla ma ogni sforzo si è rivelato vano e Marwa El Ankoud, ragazzina di 14 anni, è morta così improvvisamente tra le braccia dei genitori che non hanno potuto fare nulla per salvarla e che ora non si danno pace. La tragedia che si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Treviso 14enne Era a letto, stava bene Poi quell'urlo straziante" Così è morta a 14 anni La tragedia si è consumata in via degli Olivi, a Possagno, in provincia di Treviso. A lanciare l'... Medici e paramedici del Suem hanno provato a rianimare la 14enne per circa un'ora ma ogni tentativo ...

Decesso giovane 14enne, la terribile rivelazione della sorella minore La morte della giovane 14enne Marwa El Ankoud, durante la notte, rimane al momento avvolta nel ... La ragazza è morta nella sua abitazione di Possagno , in provincia di Treviso. La sorellina, durante la ...

Treviso, 14enne muore per un malore improvviso in casa: “Stava benissimo” Fanpage.it Attesa per l'autopsia sul corpo di Marwa POSSAGNO - Non è ancora stato conferito l'incarico, ma è molto probabile che a breve sarà programmata l’autopsia sul corpo della 14enne deceduta nella notte tra domenica e lunedì.

Era a letto, stava bene Poi quell'urlo straziante" Così è morta a 14 anni Le cause della morte improvvisa della 14enne di Treviso sono ancora da accertare. "Ha fatto un urlo e poi ha smesso di respirare", racconta la sorella ...

