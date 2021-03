Toyota Aygo X Prologue | un nuovo punto di vista per segmento A

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Negli ultimi anni il marchio, grazie alla sua visione futuristica, ha conquistato una posizione rilevante nelA in Europa. ED , lo studio di design europeo dicon sede sulla ...

Dall'introduzione sul mercato nel 2005, Aygo è il veicolo più accessibile della gamma Toyota che ha conquistato i clienti giovani per la sua originalità. "Essere piacevole e divertente ha determinato il successo di Aygo. Toyota ha presentato Aygo X prologue, un'anticipazione di quella che sarà la nuova citycar di segmento A. La Aygo X prologue è stata disegnata da ED2, lo studio di design europeo di Toyota vicino a Nizza. Toyota Aygo X prologue è il concept che anticipa le forme della futura citycar giapponese; non ci saranno motori ibridi.