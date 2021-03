Serie A1 basket femminile 2020-2021 | tutto facile per Ragusa contro Broni

(Di mercoledì 17 marzo 2021)per la Passalacquanell’odierno recupero del match della diciannovesima giornata diA1che la vedeva contrapposta alla PF. Le siciliane si sono imposte con un nettissimo 77-49 in quella che era anche la partita del ritorno in campo di Martina Kacerik dopo oltre un anno passato ai box a causa di un bruttissimo infortunio al tendine d’achille.è praticamente fuggita già nel primo tempo. Marshall ha premuto il piede sull’acceleratore sin da subito e grazie anche all’apporto di una panchina che ha prodotto, nel complesso, 24 punti, le siciliane, dopo venti minuti, guidavano con 12 punti di margine. Nel terzo periodo, i canestri di Romeo ed Harrison e una difesa che ha concesso aappena ...

A Highlights: Treviso - Fortitudo Bologna 84 - 78 14/03/2021 A 22:16A Adrian Banks segna in tutti i modi: alley - oop e volo spettacolare 14/03/2021 A 20:46... perché le partite della Champions League di basket non vengono trasmesse sui canali della nostra ... aveva già avuto qualche colpo a vuoto nella stagione regolare di Champions League ma in Serie A1 sta ...La partita era originariamente prevista per sabato pomeriggio. La Ferraroni JuVi Cremona comunica che a fronte di positività al Covid-19 emerse all'interno della squadra/società della Sangiorgese Bask ...