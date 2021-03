Sebastien Loeb si separa dal celebre compagno Daniel Elena

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Come un fulmine a ciel sereno,annuncia la suazione dallo storicoed amico. Assieme dal 1998, il pluricampione del mondo WRCha annunciato lazione della storica coppia con un messaggio sui social., si scioglie la coppia più vincente del WRC È bastata una telefonata la mattina e poi un messaggio sui social la sera, per cancellare oltre 20 anni di campionati off-road maturati assieme. Quellaè l’accoppiata più vincente della storia del WRC: 9 titoli iridati assieme e 79 vittorie complessive nel campionato, oltre ad ...

Advertising

motorionline : Sebastien Loeb si separa dal suo storico navigatore Daniel Elena: i motivi della rottura (c'entra l'ultima #Dakar)… - federicob95 : Dopo 23 anni e una serie di successi che non sto qui ad elencarvi perché sennò finirei nel 2022, le strade di Sébas… -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastien Loeb

Anzi, a dirla tutta, quandoera stato avviato alla carriera 'dakariana' con il Team Peugeot, allora sì che mi chiedevo se un navigatore di Rally potesse essere adatto al passaggio. Lo pensavo ...Harri e Petter, ultimo campione del mondo (nel 2003) prima dell'era. Rovanperä aveva già messo il casco a 8 anni. I video, ripresi dal padre, circolano in rete ', si legge sul quotidiano ...Il 2021 potrebbe essere ricordato come l'anno delle separazioni improvvise - e clamorose - di equipaggi che hanno diviso così tanta strada assieme da essere quasi in simbiosi: parliamo ad esempio dell ...L'ormai ex navigatore di Sébastien Loeb punta il dito contro il team di David Richards, reo di aver spinto il 9 volte iridato a dubitare del loro sodalizio arrivando alla rottura. 'La macchina è una c ...