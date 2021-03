Salernitana, un tempo e una traversa (Di mercoledì 17 marzo 2021) CITTADELLA – È uno zero a zero decisamente diverso rispetto a quello col Cosenza. Innanzitutto, perché ottenuto sul campo di una diretta avversaria e poi perché in campo si è vista una Salernitana decisamente diversa, nello spirito e nella testa. Al Tombolato è arrivato un pari giusto, con un legno a testa quello veneto all’ultimo secondo, con i granata che portano a undici i risultati utili consecutivi e a sei la striscia di gare senza subire gol. Certo l’attacco si è decisamente inceppato, con un gol nelle ultime cinque, ma la squadra di Castori, compatta e solida, resta nelle zone alte della classifica, seppur superata dal Lecce. Nella prima frazione è soprattutto la personalità della Salernitana a piacere. Messa da parte la prova deludente con il Cosenza, i granata sono riusciti a partire forte sfiorando due volte il gol in avvio di match nel giro ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 marzo 2021) CITTADELLA – È uno zero a zero decisamente diverso rispetto a quello col Cosenza. Innanzitutto, perché ottenuto sul campo di una diretta avversaria e poi perché in campo si è vista unadecisamente diversa, nello spirito e nella testa. Al Tombolato è arrivato un pari giusto, con un legno a testa quello veneto all’ultimo secondo, con i granata che portano a undici i risultati utili consecutivi e a sei la striscia di gare senza subire gol. Certo l’attacco si è decisamente inceppato, con un gol nelle ultime cinque, ma la squadra di Castori, compatta e solida, resta nelle zone alte della classifica, seppur superata dal Lecce. Nella prima frazione è soprattutto la personalità dellaa piacere. Messa da parte la prova deludente con il Cosenza, i granata sono riusciti a partire forte sfiorando due volte il gol in avvio di match nel giro ...

