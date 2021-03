Riparte la Formula 1: previsioni, favoriti, nuove scuderie e circuiti inediti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiManca poco meno di un mese allo start della nuova stagione di Formula 1. Con incredibili trasferimenti dei piloti tra le scuderie, con l’introduzione nuove di scuderie e un calendario con circuiti inediti, si prospetta una stagione elettrizzante, rimanendo in attesa del nuovo regolamento in arrivo per la stagione successiva. Ma partiamo per ordine. Da pochi giorni è stato ufficializzato il calendario, con data di partenza prevista per il weekend è 26-28 Marzo in casa del Bahrain, a Sakhir. Come l’anno precedente, sono state riconfermate inaspettatamente il GP di Imola e il GP di Portimao (Portogallo). New entry invece Jeddah (Arabia saudita) e nella pratica anche il Gran Premio di Zandvoort, in Olanda, previsto già l’anno scorso, ma che con l’arrivo della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiManca poco meno di un mese allo start della nuova stagione di1. Con incredibili trasferimenti dei piloti tra le, con l’introduzionedie un calendario con, si prospetta una stagione elettrizzante, rimanendo in attesa del nuovo regolamento in arrivo per la stagione successiva. Ma partiamo per ordine. Da pochi giorni è stato ufficializzato il calendario, con data di partenza prevista per il weekend è 26-28 Marzo in casa del Bahrain, a Sakhir. Come l’anno precedente, sono state riconfermate inaspettatamente il GP di Imola e il GP di Portimao (Portogallo). New entry invece Jeddah (Arabia saudita) e nella pratica anche il Gran Premio di Zandvoort, in Olanda, previsto già l’anno scorso, ma che con l’arrivo della ...

