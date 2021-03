Ridley Scott e Steven Knight collaboreranno per realizzare la serie Roads to Freedom (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il regista Ridley Scott e lo sceneggiatore Steven Knight collaboreranno alla realizzazione della serie Roads to Freedom. Ridley Scott e Steven Knight collaboreranno per realizzare una serie intitolata Roads to Freedom. Il progetto racconterà la storia della seconda Guerra Mondiale da diverse prospettive internazionali e si basa sui libri di Sir Anthony Beevor. Roads to Freedom rappresenterà la brutale realtà del conflitto attaverso la storia di personaggi provenienti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, dalla Russia, dalla Germania, dalla Francia e varie nazioni. Nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il registae lo sceneggiatorealla realizzazione dellatoperunaintitolatato. Il progetto racconterà la storia della seconda Guerra Mondiale da diverse prospettive internazionali e si basa sui libri di Sir Anthony Beevor.torappresenterà la brutale realtà del conflitto attaverso la storia di personaggi provenienti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, dalla Russia, dalla Germania, dalla Francia e varie nazioni. Nella ...

