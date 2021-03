Progetto di recupero del pattinodromo | c’è il via libera della giunta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato ildefinitivo die riqualificazione del, dei locali destinati a centro sociale e dell’area a verde circostante la scuola Giovanni Pascoli da destinare a parco. L’intervento, che prevede una spesa di 1.500.000,00 euro, rientra nel Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) Città di Benevento. E’ stato, inoltre, approvato ilBiblioSky per la partecipazione al bandoRegione Campania “Contributi alle biblioteche di ente e interesse locale” al fine di ottenere un contributo economico per il miglioramento dei serviziBiblioteca Comunale, e principalmente per la catalogazione, inventariazione e archiviazione ...

