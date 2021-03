“Passaporto vaccinale in vigore da giugno nella Ue”. L’annuncio della von der Leyen (Di mercoledì 17 marzo 2021) Bruxelles, 17 mar – Passaporto vaccinale digitale per circolare liberamente nella Ue in vigore a partire da giugno: è L’annuncio della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il certificato verde digitale (Digital green certificate), spiega la von der Leyen, “dichiara se una persona è stata vaccinata, è negativa al test o è guarita dalla Covid-19 e ha gli anticorpi. Assicurerà che i risultati che mostra vengano mutualmente riconosciuti in ogni Stato membro. Con questo certificato digitale puntiamo a ripristinare la libertà di movimento in modo sicuro, responsabile e fidato“. Passaporto vaccinale Ue pronto “prima dell’estate” Il certificato Ue sarà pronto “prima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Bruxelles, 17 mar –digitale per circolare liberamenteUe ina partire da: èpresidenteCommissione Ue Ursula von der. Il certificato verde digitale (Digital green certificate), spiega la von der, “dichiara se una persona è stata vaccinata, è negativa al test o è guarita dalla Covid-19 e ha gli anticorpi. Assicurerà che i risultati che mostra vengano mutualmente riconosciuti in ogni Stato membro. Con questo certificato digitale puntiamo a ripristinare la libertà di movimento in modo sicuro, responsabile e fidato“.Ue pronto “prima dell’estate” Il certificato Ue sarà pronto “prima ...

