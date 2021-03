Advertising

NapoliToday : #Cronaca Omicidio Ornella Pinto, Uil ferma le sue attività per ricordarla - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Ornella Pinto, il gip conferma il #Carcere per omicidio volontario -… - NapoliToday : #Cronaca Ornella Pinto, la lettera delle colleghe: 'Andavi protetta da quell'assassino' - NotizieFrance : Omicidio Ornella, la disperazione del papà e della sorella: “Colpita alle spalle, tutto premeditato”… - Scisciano : Napoli, il padre di Ornella Pinto. La 39enne napoletana uccisa a coltellate dal compagno: “Non cerchiamo vendetta m… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ornella

È così che la Uil Campania annuncia, per domani giovedì 18 marzo a mezzogiorno in punto, lo stop alle proprie attività per 5 minuti in ricordo diPinto assassinata con 13 coltellate dal ...La notizia dell'diPinto, che il marito ha confessato dopo essere scappato in Umbria, ha colto tutti di sorpresa. I due, secondo quanto riferiscono i vicini della coppia che abitava ...Nel rispetto delle norme sul covid si svolgeranno giovedì ore 11 presso il Duomo di Napoli i funerali di Ornella Pinto, uccisa dal marito ...Il sindacato, con Api, ha anche istituito un fondo per sostenere la famiglia della donna assassinata dal compagno ...