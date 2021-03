MotoGP, su DAZN al via la miniserie Officina Melandri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manca sempre meno all’inizio del Motomondiale. La stagione di MotoGP su DAZN comincerà venerdì 26 marzo, con i primi turni di prove libere di Moto 3, Moto 2 e classe regina. Anche quest’anno, come nella passata stagione, Marco Melandri affiancherà Niccolò Pavesi nella telecronaca dei Gran Premi di MotoGP, ma prima sarà protagonista – sempre su DAZN – di una nuova miniserie in tre episodi intitolata Officina Melandri. Inoltre, sull’app gli abbonati possono seguire un’altra miniserie narrata dall’ex pilota di motociclismo, dal titolo Spiega Melandri. Due appuntamenti che accompagneranno per mano gli appassionati di motociclismo all’inizio del Mondiale 2021, una stagione che si preannuncia come tra le più imprevedibili ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manca sempre meno all’inizio del Motomondiale. La stagione disucomincerà venerdì 26 marzo, con i primi turni di prove libere di Moto 3, Moto 2 e classe regina. Anche quest’anno, come nella passata stagione, Marcoaffiancherà Niccolò Pavesi nella telecronaca dei Gran Premi di, ma prima sarà protagonista – sempre su– di una nuovain tre episodi intitolata. Inoltre, sull’app gli abbonati possono seguire un’altranarrata dall’ex pilota di motociclismo, dal titolo Spiega. Due appuntamenti che accompagneranno per mano gli appassionati di motociclismo all’inizio del Mondiale 2021, una stagione che si preannuncia come tra le più imprevedibili ...

Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (La stagione 2021 della MotoGP su Dazn con Melandri & co.) è stato pubblicato sul sito… - NiccoPavesi : RT @motorboxcom: #MotoGP @DAZN_IT presenta il suo super team per la stagione 2021 del motomondiale! In sella con @MarcoMelandri33, Roby #Ro… - HDmotori : Motomondiale 2021, ormai ci siamo: come seguirlo | Sky e DAZN - motosprint : DAZN, #Melandri: “In #MotoGP il favorito è #Quartararo” - motorboxcom : #MotoGP @DAZN_IT presenta il suo super team per la stagione 2021 del motomondiale! In sella con @MarcoMelandri33, R… -