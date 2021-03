Monsters at Work: le immagini dei protagonisti della serie animata (Di mercoledì 17 marzo 2021) Monsters at Work, la nuova serie animata prodotta per Disney+, arriverà il 2 luglio e le nuove immagini svelano i protagonisti della storia. Monsters at Work debutterà il 2 luglio su Disney+ e le nuove immagini della serie animata svelano il look dei protagonisti e dei nuvoi arrivi nel mondo creato per il prossimo capitolo della storia ambientata a Mostropoli. Entertainment Weekly ha permesso di scoprire il look dei personaggi che debutteranno nella storia sequel del film e il cast di doppiatori coinvolti. Monsters at Work è una nuova serie animata ambientata dopo il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)at, la nuovaprodotta per Disney+, arriverà il 2 luglio e le nuovesvelano istoria.atdebutterà il 2 luglio su Disney+ e le nuovesvelano il look deie dei nuvoi arrivi nel mondo creato per il prossimo capitolostoria ambientata a Mostropoli. Entertainment Weekly ha permesso di scoprire il look dei personaggi che debutteranno nella storia sequel del film e il cast di doppiatori coinvolti.atè una nuovaambientata dopo il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Monsters at Work: le immagini dei protagonisti della serie animata - 3cinematographe : #MonstersAtWork: Mindy Kaling si aggiunge ai doppiatori della serie - UniMoviesBlog : La rivista #EntertainmentWeekly ha diffuso in queste ore alcune nuove immagini da #MonstersatWork, la nuova serie a… - badtasteit : #MonstersAtWork: le immagini dei protagonisti della serie animata in arrivo su #Disney+ -