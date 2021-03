L'ultimo bacio: Will Smith fu conquistato dal film di Muccino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Will Smith fu letteralmente conquistato da L'ultimo bacio di Gabriele Muccino: "è un film potente e ha un'idea umana molto profonda." Will Smith ha parlato estensivamente di Gabriele Muccino e de L'ultimo bacio, ovvero il film del regista che più di tutti gli altri ha letteralmente conquistato il suo cuore, durante un'intervista di Francesco Rocca, pubblicata nel 2006 su Recensito.net. E' stato lo stesso Smith, colpito dalle precedenti pellicole di Muccino, segnalategli dalla collega Eva Mendes sul set di Hitch, a volerlo come regista de La ricerca della felicità: "Sono il suo più grande fan, dico davvero, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)fu letteralmenteda L'di Gabriele: "è unpotente e ha un'idea umana molto profonda."ha parlato estensivamente di Gabrielee de L', ovvero ildel regista che più di tutti gli altri ha letteralmenteil suo cuore, durante un'intervista di Francesco Rocca, pubblicata nel 2006 su Recensito.net. E' stato lo stesso, colpito dalle precedenti pellicole di, segnalategli dalla collega Eva Mendes sul set di Hitch, a volerlo come regista de La ricerca della felicità: "Sono il suo più grande fan, dico davvero, ...

