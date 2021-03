L’Ue ci dice anche come parlare: arriva un nuovo “glossario inclusivo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Incapace di affrontare la pandemia, con il Recovery Fund che arriverà chissà quando e lascerà all’Italia soltanto poche briciole da gestire, l’Europa è stata capace di collezionare l’ennesima, pessima figura sul fronte vaccinazioni, con contratti firmati a tutto vantaggio dei colossi di Big Pharma e la totale incertezza sull’efficacia dei farmaci che ha portato, alla fine, allo stop arrivato per AstraZeneca. Nel frattempo, però, L’Ue si dà da fare, e parecchio, su un altro fronte, evidentemente prioritario: l’adozione di un nuovo linguaggio che sia “più inclusivo e rispettoso”. Il Parlamento Europeo si è infatti occupato in queste settimane del tema, a quanto pare parecchio importante in un momento di così grave crisi economica. E nello specifico, l’unità “Uguaglianza, inclusione e diversità”, facente capo alla ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Incapace di affrontare la pandemia, con il Recovery Fund che arriverà chissà quando e lascerà all’Italia soltanto poche briciole da gestire, l’Europa è stata capace di collezionare l’ennesima, pessima figura sul fronte vaccinazioni, con contratti firmati a tutto vantaggio dei colossi di Big Pharma e la totale incertezza sull’efficacia dei farmaci che ha portato, alla fine, allo stopto per AstraZeneca. Nel frattempo, però,si dà da fare, e parecchio, su un altro fronte, evidentemente prioritario: l’adozione di unlinguaggio che sia “piùe rispettoso”. Il Parlamento Europeo si è infatti occupato in queste settimane del tema, a quanto pare parecchio importante in un momento di così grave crisi economica. E nello specifico, l’unità “Uguaglianza, inclusione e diversità”, facente capo alla ...

MarielenaNasisi : RT @mahddalena: passi anni a studiare, capisci che l'UE è letteralmente il migliore dei modi di unione e collaborazione interstatale possib… - mahddalena : passi anni a studiare, capisci che l'UE è letteralmente il migliore dei modi di unione e collaborazione interstatal… - max_zardi : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @fuoridalcorotv @mariogiordano5 @rete4 @QuiMediaset_it Ha detto una cosa che dovreb… - ElGuappo6 : @fuoridalcorotv @GiorgiaMeloni L’EUROPA è FALLITA con l’USCITA di chi ci ha SALVATI DAL NAZZISMO... Ed hanno UMIL… - Ljliocka : 20 anni a sentirmi dire che è normale soffrire per ogni cosa, non potermi mettere in piedi col ciclo, piangere dal… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue dice Il piano Ue per il digitale: entro il 2030 copertura totale con il 5G delle aree popolate Corriere della Sera