"LO SPIRITO DI GRUPPO DI EMPOLI PER VINCERE TUTTE LE DIFFICOLTÀ" (Di mercoledì 17 marzo 2021) All'indomani della sconfitta di misura del Pordenone a EMPOLI (1-0), con i neroverdi ridotti ai minimi termini causa infortuni e positività al Covid-19 (13 indisponibili al calcio d'inizio), interviene il presidente Mauro Lovisa: «L'autogol decisivo è la fotografia del nostro momento. All'88', dopo una partita di immenso cuore e SPIRITO di sacrificio, da subito in dieci per una sciocchezza – giudicata però in maniera troppo severa – e con più assenti (in quel momento 14, senza terzini destri e play, con un solo attaccante) che presenti, perdi con la prima della classe non per una giocata al "sette", ma per una tua doppia sfortunata deviazione. Ma noi, ne sono fermamente convinto, siamo più forti di tutto ciò: per questo dico alla squadra, al mister, allo staff, ma anche a tutto l'ambiente neroverde di compattarci ancor di più, di rimanere uniti e ...

