Lewandowski e i miti italiani | Baggio e Del Piero i miei idoli

MONACO DI BAVIERA - Robert, ormai da qualche anno, è uno dei giocatori più forti al mondo. L'attaccante del Bayern Monaco macina record su record, anche in questa stagione sta facendo registrare numeri da capogiro . ...In cima alla graduatoria adesso ci sono solo altri duedel calcio mondiale che hanno segnato ...secondo posto nella classifica della Scarpa d'Oro alle spalle dell'imprendibile Robert...MONACO DI BAVIERA - "Ricordo che quando avevo sei anni c'era un solo idolo per me: Roberto Baggio. In seguito Alessandro Del Piero è diventato il mio modello, lo ammiravo molto". Ha parlato così il ca ...MONACO DI BAVIERA - Robert Lewandowski, ormai da qualche anno, è uno dei giocatori più forti al mondo. L’attaccante del Bayern Monaco macina record su record, anche in questa stagione sta facendo regi ...