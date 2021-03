Le Pen: “Il Papa si occupi di chiese e non di urne” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Più chiaro di così si muore, Le Pen attacca frontalmente Bergoglio. Estremamente giusto l’attacco della francese atto a bloccare il vizietto Vaticano di influenzare il mondo con i suoi consigli elettorali. Finalmente qualcuno si espone, e a farlo è un popolo che non sopporto, ma almeno è forte nelle sue decisioni nazionalistiche. Le Pen protegge Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Più chiaro di così si muore, Le Pen attacca frontalmente Bergoglio. Estremamente giusto l’attacco della francese atto a bloccare il vizietto Vaticano di influenzare il mondo con i suoi consigli elettorali. Finalmente qualcuno si espone, e a farlo è un popolo che non sopporto, ma almeno è forte nelle sue decisioni nazionalistiche. Le Pen protegge

Advertising

Adnkronos : #Francia, #LePen: 'Il #Papa si occupi di chiese e non di urne' - periodicodaily : Le Pen: “Il Papa si occupi di chiese e non di urne” #Papa #LePen @FiorinaFabio @sowmyasofia - KUNTAKI17968108 : RT @Paloma02382855: Marine Le Pen : il Papa si occupi della Chiesa, non delle urne. GRANDE !???????????????????????????? - ilfoglio_it : Dalla Le Pen ai teologi tedeschi, tutti contro Papa Francesco: le ventiquattr'ore di Bergoglio al centro delle pole… - Pzzglc67d03 : RT @Paloma02382855: Marine Le Pen : il Papa si occupi della Chiesa, non delle urne. GRANDE !???????????????????????????? -