Kurt Russell | compie 70 anni l’indimenticabile Jena Plissken

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Volto iconico del cinema80,oggi 70vissuti pericolosamente. Attore feticcio di registi come John Carpenter e Quentin Tarantino, è entrato nella leggenda grazie alle decine di pellicole ad alto tasso di testosterone – in cui ha interpretato eroi silenti e molto sbrigativi. Da 1997: Fuga da New York al recente The Hateful Eight.: 54di carriera e un sogno… guarda le foto Compagno da quasi 40...

Buon compleanno a Kurt Russell e per i suoi "primi" 70 anni. Uno degli attori maggiormente simbolici del cinema americano, che a distanza di quasi 50 anni dal suo esordio, non smette di lasciare tracc ...Aneddoti e curiosità poco note sull'attore, star di «1997: Fuga da New York» e «A prova di morte», tra carriera e vita privata ...