"In Israele la vita riparte, ora". E iniziano le vaccinazioni per adolescenti fragili (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Gli ultimi dati sono davvero incoraggianti: Israele prevede di tornare alla normalità o quasi a brevissimo e di raggiungere l’immunità di gregge quando arriverà a 7 milioni di cittadini vaccinati: probabilmente accadrà entro l’estate”. Così esordisce all’HuffPost la professoressa Francesca Levi-Schaffer, immunofarmacologa dell’Università di Gerusalemme, citando l’annuncio del commissario israeliano per l’emergenza Covid, Nachman Ash. Israele è il primo Paese al mondo per percentuale di popolazione immunizzata: su 9 milioni di abitanti oltre 5 milioni hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e circa 4,3 milioni anche la seconda, mentre scende la curva dei contagi. Una campagna vaccinale modello, che adesso apre anche ai giovanissimi. Negli scorsi giorni, infatti, è giunta notizia del primo gruppo di pazienti di età compresa tra i 12 e i 16 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Gli ultimi dati sono davvero incoraggianti:prevede di tornare alla normalità o quasi a brevissimo e di raggiungere l’immunità di gregge quando arriverà a 7 milioni di cittadini vaccinati: probabilmente accadrà entro l’estate”. Così esordisce all’HuffPost la professoressa Francesca Levi-Schaffer, immunofarmacologa dell’Università di Gerusalemme, citando l’annuncio del commissario israeliano per l’emergenza Covid, Nachman Ash.è il primo Paese al mondo per percentuale di popolazione immunizzata: su 9 milioni di abitanti oltre 5 milioni hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e circa 4,3 milioni anche la seconda, mentre scende la curva dei contagi. Una campagna vaccinale modello, che adesso apre anche ai giovanissimi. Negli scorsi giorni, infatti, è giunta notizia del primo gruppo di pazienti di età compresa tra i 12 e i 16 ...

