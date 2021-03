Il principe Filippo lascia l' ospedale Torna a casa dopo un mese di ricovero Il 10 giugno compirà 100 anni

Advertising

MediasetTgcom24 : Gb, il principe Filippo dimesso dopo l'operazione al cuore #principefilippo - IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - wesandkiedis : RT @7Robymar: Anche il principe Filippo. - sere__3 : RT @7Robymar: Anche il principe Filippo. - Federica220990 : RT @hopekookie_sam: Comunque io farei i vaccini partendo dagli anticorpi del principe Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo

Dopo un mese di ricovero e un delicato intervento al cuore, il 99enneè stato dimesso ieri dall'ospedale Edward VII del quartiere di Marleybone, al centro di Londra, ed è tornato a casa a Windsor. Tirano un sospiro di sollievo i sudditi e il Paese, dopo ...Intervista in cui i duchi di Sussex hanno fra l'altro evocato ombre di razzismo all'interno della famiglia reale, scagionando poi dal sospetto solo la regina Elisabetta e il. Il ...Le ultime notizie sull emergenza Coronavirus nel mondo: i contagi e l evolversi della situazione in ogni Paese ...Perché Filippo è stato in ospedale. Il motivo esatto del ricovero inizialmente non era stato divulgato, ma Buckingham Palace aveva precisato che non c'era nessuna correlazione con il coronavirus, per ...