I numeri in chiaro, Laurenti: «Vaccino centinaia di persone al giorno: ora tocca a noi educare alla fiducia» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Di ritorno dal centro vaccinale del Policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, la dottoressa e professoressa di Igiene Patrizia Laurenti, commenta con Open i dati giornalieri diffusi dal bollettino Covid-19 della Protezione Civile. Il numero di ingressi giornalieri nelle terapie intensive del Paese è il più alto da quando il dato viene riportato: 324. E questo per Laurenti è «un chiaro segnale dell'alta diffusione del virus sul territorio nazionale». La professoressa evidenzia l'unica «leggera nota positiva» del monitoraggio giornaliero: la curva dei contagi cresce ma non in maniera esponenziale. «Nonostante questo, i numeri – spiega Laurenti – sono destinati ad aumentare ancora, soltanto alla fine di marzo riusciremo a registrare un rallentamento». La pressione ospedaliera è uno dei ...

