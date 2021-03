“Ha bisogno di cure”. Fabrizio Corona, sciopero della fame e della sete a oltranza in ospedale. Le sue condizioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fabrizio Corona continua a essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Da un paio di giorni ha dato vita a una forma di protesta estrema: lo sciopero della fame e della sete contro la decisione dei magistrati di revocargli gli arresti domiciliari. Dopo aver saputo di dover tornare in carcere, Corona si era ferito e con la faccia sporca dal sangue su Instagram si era rivolto contro il sostituto pg Antonio Lamanna e il magistrato della Sorveglianza Marina Corti. “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie” Come fa sapere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)continua a essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’Niguarda di Milano. Da un paio di giorni ha dato vita a una forma di protesta estrema: locontro la decisione dei magistrati di revocargli gli arresti domiciliari. Dopo aver saputo di dover tornare in carcere,si era ferito e con la faccia sporca dal sangue su Instagram si era rivolto contro il sostituto pg Antonio Lamanna e il magistratoSorveglianza Marina Corti. “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie” Come fa sapere ...

Ultime Notizie dalla rete : bisogno cure Fabrizio Corona non mangia e non beve: come sta l'ex re dei paparazzi ... psicologicamente provata, tesa, molto dimagrita e con una evidente necessità di cure', ha spiegato ... 'Mi è stato detto che Fabrizio Corona avrebbe bisogno di maggiore pace e serenità rispetto alla ...

Oggi l'Italia compie 160 anni Ora abbiamo a disposizione vaccini e cure che ci consentono di guardare al futuro con maggiore speranza. Abbiamo però bisogno di accelerare, di dare risposte alle famiglie e alle imprese in ...

"E' scomparso da casa, ha bisogno di cure", appello per ritrovare Otto Arezzo Notizie Scafati, il Covid hospital è al collasso e l'Asl: «Mettete i pazienti in corridoio» È sempre più al collasso il Covid hospital di Scafati. C'è necessità di posti-letto per fronteggiare un'emergenza che, da qualche settimana, sta mettendo a ...

Covid, il sindacato pensionati: L'INTERVENTO di Stefano Tordini della Spi Cgil Macerata: «E' evidente la necessità di cambiare passo su anziani e non autosufficienti. Noi siamo pronti a dare una mano» ...

