“Dayane Mello tronista di Uomini e Donne?”, Zelletta commenta e lancia frecciatine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Andrea Zelletta intervistato da SuperGuidaTV, ha fatto i complimenti a Tommaso Zorzi per il suo nuovo ruolo da opinionista dell’Isola dei Famosi. Spazio poi, per una bella frecciatina a Giulia Salemi che lo aveva bonariamente preso in giro durante la finale del Grande Fratello Vip. L’ex tronista, in ultimo, non è stato clemente nemmeno con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 17 marzo 2021) Andreaintervistato da SuperGuidaTV, ha fatto i complimenti a Tommaso Zorzi per il suo nuovo ruolo da opinionista dell’Isola dei Famosi. Spazio poi, per una bella frecciatina a Giulia Salemi che lo aveva bonariamente preso in giro durante la finale del Grande Fratello Vip. L’ex, in ultimo, non è stato clemente nemmeno con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Brujas4Dayane : RT @_heysestra: Essere Dayane Mello significa svegliarsi e dover dare il buongiorno in tutte le lingue ?? #Mellos - Dayane__Mello : RT @girlsxrchive: nervosa - eilanindigo : RT @nanefumellow: “è raro che una donna sia sostenuta da donne. In radio erano tutte donne che amavano altre donne. L’aereo di ieri era bel… - Asya14181465 : @GIADINA89584676 le vedo Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi disperate per Andrea Gilda Zelletta - Marilina851 : RT @Tinkerb11911547: In un mondo di 'Zenga cosa è per te Rosalinda? - La mia fidanzata' Siate Dayane Mello. Trovatevi qualcun* che vi vedi… -