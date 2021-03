Covid | in Lombardia 4 490 casi e 79 morti | in terapia intensiva 781 pazienti

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 1.541 ????… - fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - Corriere : Quando sarà il picco in Lombardia e perché secondo Fontana la fine del tunnel è vicina: i dati - CattivissimaCat : RT @CostanzaRdO: Ecco perché la Regione Lombardia è così indietro. Questionario post-Covid. Domande solo per donne: riesce a cucinare, fare… - monsieur_dapoz : RT @ChiaraBaldi86: Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +4.490 (di cui 120 'debolmente positivi') Ricoverati: 6.641, +167 Terapia inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

IL GIORNO

Nei mesi scorsi Paladini si era ammalato die alla visita di controllo post - virus (prevista scrupolosamente da Regione, senza una direttiva nazionale) è stato distribuito un ......di positività al- 19 nelle ultime 24 ore in Italia, dato cui si affiancano i nuovi 431 decessi di oggi. Il tasso di positività, a fronte di 369.084 tamponi, si attesta al 6,24%., ...Condividi questo articolo:Palermo, 17 mar. (Adnkronos) – L’azienda Skylabs domani riceverà il “Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2021” per “gli ottimi risultati conseguiti in performance g ...L’obiettivo fondamentale dei prossimi mesi sarà di migliorare le modalità di riparto del Fondo non autosufficienza.