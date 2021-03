Contro rito voodoo Banfi dà lezione a francesi: ”Oeil, mauvais œil, persil et fenouil” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ”Oeil, mauvais Oeil, persil et fenouil”, ovvero ”Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”. Lino Banfi dà lezione ai francesi, dopo la notizia arrivata da Oltralpe della concorrente che, per vincere un reality, è ricorsa a riti voodoo con tanto di bambola e spilli, magia nera e veggenti a pagamento. ”Io più che le veggenti Contro il malocchio preferisco il fai da te”, dice l’attore, indimenticabile interprete del film diretto da Sergio Martino nel 1983 ‘Occhio malocchio prezzemolo e finocchio’, dedicato appunto al mondo dell’occulto. “Ma non c’è bisogno di fare quelle cose! -sottolinea ironico- anche perché con gli spilli uno si può fare male. Invece -suggerisce Banfi- basta portare sempre tanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) ”et”, ovvero ”Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”. Linodàai, dopo la notizia arrivata da Oltralpe della concorrente che, per vincere un reality, è ricorsa a riticon tanto di bambola e spilli, magia nera e veggenti a pagamento. ”Io più che le veggentiil malocchio preferisco il fai da te”, dice l’attore, indimenticabile interprete del film diretto da Sergio Martino nel 1983 ‘Occhio malocchio prezzemolo e finocchio’, dedicato appunto al mondo dell’occulto. “Ma non c’è bisogno di fare quelle cose! -sottolinea ironico- anche perché con gli spilli uno si può fare male. Invece -suggerisce- basta portare sempre tanto ...

