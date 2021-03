Classifica marcatori Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) I capocannonieri della massima competizione europea: chi succederà a Lewandowski? Il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, autore di 15 goal, si è laureato capocannoniere dell’ultima Champions League, succedendo a Lionel Messi, che nella stagione 2018/2019 aveva vinto per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera la Classifica marcatori del torneo. Chi sarà l’erede del centravanti polacco? : la corsa al trono dei marcatori europeo è ufficialmente partita il 20 ottobre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi del torneo. Qui di seguito la Classifica aggiornata dei migliori cannonieri della Champions League: 10 GOL: Haaland – 1 rig. (Borussia Dortmund); 6 GOL: Giroud – 1 rig. (Chelsea), Morata (JUVENTUS), Rashford – 1 rig. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) I capocannonieri della massima competizione europea: chi succederà a Lewandowski? Il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, autore di 15 goal, si è laureato capocannoniere dell’ultima, succedendo a Lionel Messi, che nella stagione 2018/2019 aveva vinto per la 6ª volta nella sua straordinaria carriera ladel torneo. Chi sarà l’erede del centravanti polacco? : la corsa al trono deieuropeo è ufficialmente partita il 20 ottobre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi del torneo. Qui di seguito laaggiornata dei migliori cannonieri della: 10 GOL: Haaland – 1 rig. (Borussia Dortmund); 6 GOL: Giroud – 1 rig. (Chelsea), Morata (JUVENTUS), Rashford – 1 rig. ...

