Calcio: Conte fa gli auguri a Trapattoni, 'maestro di vita e di calcio' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. – (Adnkronos) – "Maestro di vita e di Calcio, buon compleanno". L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, fa gli auguri su Instagram a Giovanni Trapattoni nel giorno del suo 82esimo compleanno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

