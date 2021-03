AstraZeneca, ora la Ue ne prende ‘delicatamente’ le distanze guardando alla novità J&J (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rispetto ad una stima definita “conservativa”, sommando le ‘commesse’ pattuite con le aziende farmaceutiche autorizzate dall’Ema, tra aprile e la fine di giugno l’Europa riceverà qualcosa come 300 milioni di dosi anti-Covid. Fra queste, AstraZeneca ne dovrebbe ‘firmare soltanto’ circa 70 milioni. La Leyen: “Ad oggi AstraZeneca ha sottoprodotto e sotto-consegnato…“ Del resto, ha tenuto a precisare la presidente Ue, von der Leyen, ad oggi “AstraZeneca ha sottoprodotto e sottoconsegnato“, anche in virtù del fatto che nei primi 3 mesi dell’anno, a conti fatti è riuscita a ‘garantire soltanto’ 30 mln di dosi per l’intera Europa. Un discorso ‘elegante’ per dire – tra le righe – che probabilmente in futuro si potrà facilmente fare a meno dei vaccini prodotti dalla multinazionale anglosvedese. AstraZeneca: il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rispetto ad una stima definita “conservativa”, sommando le ‘commesse’ pattuite con le aziende farmaceutiche autorizzate dall’Ema, tra aprile e la fine di giugno l’Europa riceverà qualcosa come 300 milioni di dosi anti-Covid. Fra queste,ne dovrebbe ‘firmare soltanto’ circa 70 milioni. La Leyen: “Ad oggiha sottoprodotto e sotto-consegnato…“ Del resto, ha tenuto a precisare la presidente Ue, von der Leyen, ad oggi “ha sottoprodotto e sottoconsegnato“, anche in virtù del fatto che nei primi 3 mesi dell’anno, a conti fatti è riuscita a ‘garantire soltanto’ 30 mln di dosi per l’intera Europa. Un discorso ‘elegante’ per dire – tra le righe – che probabilmente in futuro si potrà facilmente fare a meno dei vaccini prodotti dmultinazionale anglosvedese.: il ...

