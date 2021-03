Astrazeneca, il presidente dell’Aifa Palù: “Mi aspetto una nota dell’Ema per porre maggiore attenzione sulle donne che prendono la pillola” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mancano ancora 24 ore al verdetto dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino Astrazeneca, sospeso in diversi Paesi Ue dopo alcuni casi di trombosi cerebrale (associata a carenza di piastrine) e su cui, al momento, non ci sono evidenze di un nesso causale. Il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, però, intervistato a Porta a porta su Rai1, ha avanzato una prima ipotesi sulla conclusione a cui potrebbero arrivare gli esperti Ue. “Io mi aspetto che l’Ema darà una nota di avvertenza, perché se ci sono soggetti femminili che hanno avuto trombosi, bisognerà studiarli”. L’esperto pensa “soprattutto alle donne che prendono la pillola, che è un farmaco pro-trombotico, o che hanno difetti della coagulazione del sangue”. A suo parere, quindi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mancano ancora 24 ore al verdetto dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino, sospeso in diversi Paesi Ue dopo alcuni casi di trombosi cerebrale (associata a carenza di piastrine) e su cui, al momento, non ci sono evidenze di un nesso causale. IlGiorgio, però, intervistato a Porta a porta su Rai1, ha avanzato una prima ipotesi sulla conclusione a cui potrebbero arrivare gli esperti Ue. “Io miche l’Ema darà unadi avvertenza, perché se ci sono soggetti femminili che hanno avuto trombosi, bisognerà studiarli”. L’esperto pensa “soprattutto allechela, che è un farmaco pro-trombotico, o che hanno difetti della coagulazione del sangue”. A suo parere, quindi, ...

Advertising

Tg3web : Secondo i risultati delle autopsie, i decessi sospetti dopo la vaccinazione con AstraZeneca in Sicilia e Piemonte n… - RaiNews : #Aifa: sospensione precauzionale del #vaccino #AstraZeneca in #Italia. La decisione è stata assunta dopo un colloqu… - Agenzia_Ansa : 'Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Mi aspetto una nota… - Lore2261984 : RT @Dario_Donato: DI CHI E' LA COLPA? 'AstraZeneca ha annunciato che purtroppo nel secondo trimestre consegnera' all'Unione europea 70 mili… - Caarl8 : Il presidente Aifa che ammette che la sospensione di #AstraZeneca è una scelta politica è un criminale. Va a ritard… -